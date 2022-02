L’Inter accoglie un altro Stankovic | nella Primavera ecco Aleksandar

Leggi su intermagazine

(Di martedì 15 febbraio 2022), figlio di Dejan,delDopo Dejan (centrocampista) e Filip (portiere ora in prestito al Volendam in Olanda), unvestirà la maglia dele in particolare quella della squadraè stato aggregato alla squadra allenata da Chivu e giocherà con la maglia numero 41. Di ruolo difensore,ha avuto modo di giocare già con la maglia nerazzurra in occasione della trasferta di Youth League contro il Real Madrid e sarà da ora utilizzabile anche in Campionato. L'articolo proviene da intermagazine.