Kanye West ha comprato una Batmobile (Di martedì 15 febbraio 2022) Kanye West - anzi «Ye» come si fa chiamare adesso - continua essere protagonista indiscusso del gossip con un attacco dopo l'altro alla sua (quasi) ex moglie Kim Kardashian seguito puntualmente da una dichiarazione d'amore (sempre su Instagram), ma tutto questo non lo distrae dalle sue passioni, cominciando dalle auto. Non è una novità che il rapper sia anche un grande appassionato delle quattro ruote, con un garage con pezzi da collezione meravigliosi tra Lamborghini e Porsche, ma l'ultima arrivata supera ogni aspettativa, perché sembra una Batmobile. Sì, la nuova auto di Kanye West assomiglia moltissimo a quella di Batman, e anche per questo le immagini stanno rimbalzando sui social, dove per tutti ormai la chiamano «Yemobile». Stavolta però la stravaganza di Kanye non c'entra: non ...

