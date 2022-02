Iva Zanicchi rivela di aver modificato il testo di “Voglio Amarti”, il suo brano di Sanremo 2022 (Di martedì 15 febbraio 2022) A poco più di una settimana dalla fine del 73esimo Festival di Sanremo, Iva Zanicchi torna a parlare della sua canzone presentata alla kermesse e più nello specifico del testo del suo brano. Scopriamo le sue parole. Iva Zanicchi e il testo modificato di “Voglio Amarti” La cantante è stata ospite da Eleonora Daniele al programma Storie Italiane su Rai 1 in cui ha ammesso di aver modificato in piccole parti il testo di “Voglio Amarti”, la sua canzone presentata all’ultima edizione del Festival di Sanremo che si è appena conclusa e ha visto trionfare Mahmood e Blanco. La Zanicchi ha ammesso che inizialmente il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022) A poco più di una settimana dalla fine del 73esimo Festival di, Ivatorna a parlare della sua canzone presentata alla kermesse e più nello specifico deldel suo. Scopriamo le sue parole. Ivae ildi “” La cantante è stata ospite da Eleonora Daniele al programma Storie Italiane su Rai 1 in cui ha ammesso diin piccole parti ildi “”, la sua canzone presentata all’ultima edizione del Festival diche si è appena conclusa e ha visto trionfare Mahmood e Blanco. Laha ammesso che inizialmente il ...

