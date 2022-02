Io sono Vera, recensione: un dramma fantascientifico italiano che riflette su vita e morte (Di martedì 15 febbraio 2022) La nostra recensione di Io sono Vera, dramma fantascientifico dall’atmosfera mystery, con Marta Gastini e Anita Caprioli, dalle suggestive ambientazioni e dal ritmo cadenzato, presentato ai Festival di Torino e Trieste Presentato in anteprima fuori concorso al Torino Film Festival 2020 e passato per il Trieste Film Festival 2022, Io sono Vera primo lungometraggio di Beniamino Catena (noto per essere stato regista di videoclip, corti e serie tv) è un esperimento fantascientifico claudicante. Stordito da una costante ambizione a voler trattare tematiche universali e trascendenti pur rimanendo estremamente realistico e a tratti documentaristico, il film si crogiola nelle sue elucubrazioni disperdendo continuamente la suspence che cerca indefesso di creare ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 15 febbraio 2022) La nostradi Iodall’atmosfera mystery, con Marta Gastini e Anita Caprioli, dalle suggestive ambientazioni e dal ritmo cadenzato, presentato ai Festival di Torino e Trieste Presentato in anteprima fuori concorso al Torino Film Festival 2020 e passato per il Trieste Film Festival 2022, Ioprimo lungometraggio di Beniamino Catena (noto per essere stato regista di videoclip, corti e serie tv) è un esperimentoclaudicante. Stordito da una costante ambizione a voler trattare tematiche universali e trascendenti pur rimanendo estremamente realistico e a tratti documentaristico, il film si crogiola nelle sue elucubrazioni disperdendo continuamente la suspence che cerca indefesso di creare ...

