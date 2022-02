Imprese | report EY sul futuro | 7 su 10 hanno un piano di sostenibilità

(Di martedì 15 febbraio 2022) A sottolineare come le aziende italiane stiano accelerando verso la, sono i dati emersi dalEY ‘Seize the Change – futuri sostenibili’. Ilda oltre cinque anni analizza i più rilevanti trend di sviluppo sostenibili per le aziende italiane, rappresentando un importante momento di confronto per il sistema produttivo e i suoi attori. La nuova edizione delha preso in esame oltre 300 aziende di diversi settori analizzate con due diversi metodi. Un centinaio di queste sono state esaminate attraverso survey e altre 203 quotate con analisi desk sulle informative non finanziarie. ”Laè un percorso che si sta evolvendo da una sola prospettiva di transizione energetica ed ecologica ad una completa trasformazione della società, delle aziende e delle persone. Ma ...

Advertising

CervedGroup : Marcegaglia: 'Il report fotografa bene problemi Italia. Il più impattante è costo energia. Bolletta imprese sarà di… - TV7Benevento : Report EY: 'Il futuro delle imprese italiane è sempre più sostenibile' - - lifestyleblogit : Report EY: 'Il futuro delle imprese italiane è sempre più sostenibile' - - lifestyleblogit : Report EY: 'Il futuro delle imprese taliane è sempre più sostenibile' - - StraNotizie : Report EY: 'Il futuro delle imprese taliane è sempre più sostenibile' -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese report

Adnkronos

La nuova edizione delha preso in esame oltre 300 aziende di diversi settori analizzate con due diversi metodi . Un centinaio di queste sono state esaminate attraverso survey e altre 203 ...La nuova edizione delha preso in esame oltre 300 aziende di diversi settori analizzate con due diversi metodi. Un centinaio di queste sono state esaminate attraverso survey e altre 203 ...A sottolineare come le aziende italiane stiano accelerando verso la sostenibilità, sono i dati emersi dal report EY ‘Seize the Change – futuri sostenibili’. Il report da oltre cinque anni analizza i ...Lo studio EY 'Seize the Change – futuri sostenibili' si focalizza su 5 temi principali che misurano dal punto di vista quantitativo e qualitativo come le aziende italiane si posizionano in termini di ...