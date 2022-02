I 4 ristoranti dove vanno a cena i giocatori della Juve: aneddoti e ricordi – VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) Viaggio alla scoperta di dove vanno a cena i giocatori della Juve: aneddoti e ricordi nella versione bianconera di 4 ristoranti dove vanno a cena i giocatori della Juve? La redazione di Juventusnews24.com ci fa viaggiare alla scoperta di 4 ristoranti secondo una chiave nuova: la ricerca di storie, aneddoti e curiosità legate al mondo bianconero. Lampara, Catullo, Da Angelino e Fratelli Bravo ci hanno aperto le loro porte, raccontandoci tutti i segreti che li accomunano alla Juventus. Storie, tutte da scoprire… L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Viaggio alla scoperta dinella versione bianconera di 4? La redazione dintusnews24.com ci fa viaggiare alla scoperta di 4secondo una chiave nuova: la ricerca di storie,e curiosità legate al mondo bianconero. Lampara, Catullo, Da Angelino e Fratelli Bravo ci hanno aperto le loro porte, raccontandoci tutti i segreti che li accomunano allantus. Storie, tutte da scoprire… L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MauroCapozza : RT @tdrclaudio: Secondo “La Stampa” c’è un giro di ristoranti Novax che non chiedono il Green Pass. Basta sapere dove non andare… - No_Islam_ : @ArturoP66023286 Lui non sa il godimento che provo io ad andare a pranzo in ristoranti dove lui mostra il suo GP ed… - ilfumalu : @pisto_gol @Corriere @Gazzetta_it Gira per ristoranti e fai pubblicità ai locali dove ovviamente non paghi Lascia s… - gilnar76 : Dove vanno a cena i giocatori della Juve? Aneddoti e retroscena di 4 ristoranti – VIDEO #Finoallafine #Forzajuve… - gilnar76 : I 4 RISTORANTI dove vanno a CENA i giocatori della JUVE #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… -