Green Pass, fino a quando sarà necessario? Le ultime (Di martedì 15 febbraio 2022) 15 febbraio: il Green Pass necessario per lavorare diventa Super per gli over 50. Bisogna, dunque, essere vaccinati o guariti entro i sei mesi precedenti per esserne in possesso. Una novità in realtà annunciata da tempo, sebbene in questa fase possa apparire una misura in controtendenza rispetto all'andamento della curva della pandemia in calo. Ne ha parlato, unitamente agli eventuali sviluppi futuri, il sottosegretario del Ministero della Salute Andrea Costa, in un'intervista rilasciata a Radio Anch'io su Rai Radio 1. Costa: «La pandemia c'è ancora» «I dati della pandemia - ha spiegato - ci dicono che siamo in una fase positiva. Su questo non vi è dubbio, ma la pandemia c'è ancora e dobbiamo mettere in atto l'ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione e portarlo nel tempo più rapido possibile ad una normalità e ...

