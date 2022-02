Genoa | giornata di riposo Da domani testa al Venezia con un occhio ad Amiri

Advertising

777PARTENERS : RT @Grifoman1: GUARDATE UN PO DOVE SAREBBE IL GENOA SENZA GLI ERRORI ARBITRALI!??? SIETE SORPRESI? CERTAMENTE! La classifica senza errori ar… - TylerDu32708674 : RT @Grifoman1: GUARDATE UN PO DOVE SAREBBE IL GENOA SENZA GLI ERRORI ARBITRALI!??? SIETE SORPRESI? CERTAMENTE! La classifica senza errori ar… - ArgenFobal : #SerieA ???? ?? Giornata 25 ????? #Lautaro #Dybala #NicoGonzalez #GioSimeone #Fazio #JoaquinCorrea #Pastore #Musso… - gianniviola80 : RT @tvdellosport: ??Durante il match tra #Pescara e #Genoa dello scorso weekend ha esordito Umberto Di Carlo, portiere classe 2006 del @Pesc… - MondoPrimavera : Rinviata la gara tra Cagliari e Genoa in programma nella 19^ giornata di Primavera 1?? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa giornata

Calciomercato.com

...Insolito martedì di riposo per i giocatori del. Dopo essersi allenati ieri, all'indomani della gara pareggiata a Marassi con la Salernitana, i rossoblù hanno usufruito oggi di unadi ...Programma della 19adel campionato Primavera 1 TimVision , tutto in diretta e in esclusiva su Sportitalia (...dalle ore 19 su Sportitalia 60 DTT Telecronista Ivan Fusto Cagliari vs- ...Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la venticinquesima giornata del campionato di Serie A ... Mazzocchi (Salernitana), Tomas Rincon (Sampdoria), Nicolò Rovella (Genoa) ...premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Genoa, Juventus Salernitana, Spezia e Venezia hanno, in violazione della ...