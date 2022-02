F1, l’Alfa Romeo a sorpresa fa lo shakedown con la nuova C42 a Fiorano (Di martedì 15 febbraio 2022) l’Alfa Romeo ha stupito. Ci aspettava una messa in mostra della nuova C42 dopo i test di Barcellona di F1 dal 23 al 25 febbraio. La squadra di Hinwil, invece, ha fatto debuttare la nuova monoposto a Fiorano. Con al volante il nuovo pilota, Valtteri Bottas, la vettura ha girato sulla pista di proprietà della Ferrari prima che tutti i componenti vengano impacchettati e spediti direttamente in Catalogna dove sono in programma le prove pre-stagionali. La macchina di Jan Monchaux si è presentata con una livrea camouflage, dal momento che il tutto sarà svelato ufficialmente solo il 27 febbraio, posteriormente ai test collettivi di Montmelò. Bottas ha dovuto affrontare condizioni di pista non semplici: pioggia e in certi momenti del mattino si è potuto notare anche qualche fiocco di neve. F1, presentata la ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)ha stupito. Ci aspettava una messa in mostra dellaC42 dopo i test di Barcellona di F1 dal 23 al 25 febbraio. La squadra di Hinwil, invece, ha fatto debuttare lamonoposto a. Con al volante il nuovo pilota, Valtteri Bottas, la vettura ha girato sulla pista di proprietà della Ferrari prima che tutti i componenti vengano impacchettati e spediti direttamente in Catalogna dove sono in programma le prove pre-stagionali. La macchina di Jan Monchaux si è presentata con una livrea camouflage, dal momento che il tutto sarà svelato ufficialmente solo il 27 febbraio, posteriormente ai test collettivi di Montmelò. Bottas ha dovuto affrontare condizioni di pista non semplici: pioggia e in certi momenti del mattino si è potuto notare anche qualche fiocco di neve. F1, presentata la ...

