Eutanasia, referendum inammissibile per la Consulta: "Non preserva la tutela della vita umana". Cappato: "Brutta notizia per la democrazia"

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito che chiede di depenalizzare l'omicidio del consenziente. In attesa del deposito della sentenza sull'Eutanasia, l'Ufficio comunicazione fa sapere che la Consulta ha bocciato il quesito perché, "a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili". Il primo commento è stato di Marco Cappato che, per l'Associazione Coscioni, si è battuto per mesi per la raccolta delle firme: "Questa per noi è una Brutta notizia per la democrazia"

