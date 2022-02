Diritti Lgbtiq+: missione in Spagna per l'inviato italiano Petri (Di martedì 15 febbraio 2022) L'inviato speciale della Farnesina per i Diritti Lgbtiq+, Fabrizio Petri, è stato impegnato ieri e oggi in una missione a Madrid, dove ha incontrato rappresentanti pubblici e della società civile ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) L'speciale della Farnesina per i, Fabrizio, è stato impegnato ieri e oggi in unaa Madrid, dove ha incontrato rappresentanti pubblici e della società civile ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @AmbasciataUSA: L'Incaricato d'Affari Thomas Smitham ha incontrato oggi Fabrizio Petri, Inviato Speciale @ItalyMFA per i Diritti Umani d… - Ema_n_u_e_l_e : RT @AmbasciataUSA: L'Incaricato d'Affari Thomas Smitham ha incontrato oggi Fabrizio Petri, Inviato Speciale @ItalyMFA per i Diritti Umani d… - ILoveGayItaly : RT @AmbasciataUSA: L'Incaricato d'Affari Thomas Smitham ha incontrato oggi Fabrizio Petri, Inviato Speciale @ItalyMFA per i Diritti Umani d… - Luca_1998 : RT @AmbasciataUSA: L'Incaricato d'Affari Thomas Smitham ha incontrato oggi Fabrizio Petri, Inviato Speciale @ItalyMFA per i Diritti Umani d… - riotta : RT @AmbasciataUSA: L'Incaricato d'Affari Thomas Smitham ha incontrato oggi Fabrizio Petri, Inviato Speciale @ItalyMFA per i Diritti Umani d… -