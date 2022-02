Delia furiosa con Alex | “Non toccare Soleil e racconta la verità!” – VIDEO

(Di martedì 15 febbraio 2022)Belli ha fatto infuriareDuran dopo il nuovo avvicinamento aSorge al termine della diretta del Grande Fratello Vip. Il man della factory ha avuto modo anche di risolvere gli ultimi battibecchi avuti con la moglie.con: “Nonla, dopo la diretta del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello Vip, Jessica Selassiécon: "Ti meriti quello che ti hanno fatto Alex e Soleil! Vipera falsa" Una reazione durissima quella di Jessica , che ha avuto modo di parlarne ...Durante una live Clarissa Selassié è sbottata dopo che un utente le ha chiesto cosa pensasse delle cattiverie dette da. L'alito che sa di 'Parmigiano scaduto'?Alex Belli ha fatto infuriare Delia Duran dopo il nuovo avvicinamento a Soleil Sorge al termine della diretta del Grande Fratello Vip. Il man della factory ha avuto modo anche di risolvere gli ultimi ...Ieri sera, lunedì 14 febbraio 2022, una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata come sempre in onda su canale cinque a partire dalle ore 21 e 45. Alfonso Signorini ci ha guidato in una puntata ...