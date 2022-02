Covid oggi Abruzzo, 2.087 contagi e 5 morti: bollettino 15 febbraio (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.087 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 febbraio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 5 persone e il bilancio complessivo sale a 2.888 vittime. Da ieri sono guarite 641 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.004 tamponi molecolari e 16.718 test antigenici con un tasso di positività al 9.18 per cento. I ricoverati in area medica sono 492, mentre sono 23 le terapie intensive occupate, 2 in meno da ieri. In isolamento a casa 107.060 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 477, Chieti a 642, Pescara a 428 e Teramo a 483. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.087 i nuovida Coronavirus, 152022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono morte 5 persone e il bilancio complessivo sale a 2.888 vittime. Da ieri sono guarite 641 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.004 tamponi molecolari e 16.718 test antigenici con un tasso di positività al 9.18 per cento. I ricoverati in area medica sono 492, mentre sono 23 le terapie intensive occupate, 2 in meno da ieri. In isolamento a casa 107.060 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 477, Chieti a 642, Pescara a 428 e Teramo a 483. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

