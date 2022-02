Contagi giù di un terzo, meno pazienti Covid nelle terapie intensive. Parametri da giallo, ma le Marche dovrebbero restare arancioni fino al ... (Di martedì 15 febbraio 2022) ANCONA - Contagi ridotti di un terzo nel giro di una settimana e ricoveri per Covid scesi di quasi il 20%. La settimana chiusa ieri (i bollettini dei positivi si riferiscono sempre al giorno ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 15 febbraio 2022) ANCONA -ridotti di unnel giro di una settimana e ricoveri perscesi di quasi il 20%. La settimana chiusa ieri (i bollettini dei positivi si riferiscono sempre al giorno ...

Ultime Notizie dalla rete : Contagi giù SUPER GREEN PASS/ Decreti legge a raffica e Faq fuori controllo: l'emergenza dov'è? COVID UK/ "Ricoveri bassi, contagi ridotti, ora monitoriamo gli effetti di Omicron" - Poi è la ... E giù allora un'altra ondata di Faq. - Dopo appena una settimana segue il decreto legge 229, che ...

Covid, le news. Bollettino: calano ancora ricoveri e terapie intensive, 281 i morti Registrati 28.630 nuovi contagi, tasso di positività al 10,1%. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 283.691. Secondo i dati Agenas, le terapie intensive calano al 12%, giù in 10 regioni. In sperimentazione un ...

