Bper vola in Borsa: +8% dopo l'acquisizione di Carige

Bper strappa a Piazza Affari: i titoli della banca emiliana vantano un rialzo di oltre l'8% (+8,4%), raggiungendo il prezzo di 2,14 euro. L'istituto guidato da Pier Luigi Montani recupera terreno insieme a tutto il settore italiano delle banche, dopo la brusca frenata della vigilia, e soprattutto festeggia l'operazione di acquisizione di Banca Carige.

Ultime Notizie dalla rete : Bper vola Borse europee accelerano, schiarite su Ucraina Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta BPER +6,77% che, dopo il via libera del Fondo ... Vola Amplifon , con una marcata risalita del 3,80%. Brilla Leonardo , con un forte incremento (+3,59%)...

Borse europee positive, segnali distensivi da crisi Ucraina Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza le banche: BPER mostra un forte incremento del 3,89%. Svetta Banco BPM che segna un importante progresso del 2,95%. Vola Exor , con una marcata ...

Vendita Carige, è fatta: il Fondo dice sì a Bper Primocanale Bper Banca svetta sul Ftse Mib con deal Carige. Buy al volo? Bper Banca si impenna tra le blue chips dopo l'annuncio dell'accordo per l'acquisizione di Banca Carige dal FITD. La view e le strategie degli analisti. Sulla scia di un'apertura già in salita, Bper ...

Carige diventa emiliana: il Fondo interbancario dice sì alla cessione a Bper. E il titolo vola Il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha approvato, al termine di una serie di riunioni dei suoi organi, la cessione dell'80% di Banca Carige a Bper. Confermati anche i valori dell'operazione: ...

