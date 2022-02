Blackpink The Movie in arrivo su Disney + (Di martedì 15 febbraio 2022) Blackpink – The Movie è in arrivo su Disney + a partire dal 16 febbraio 2022. Il film è stato realizzato per raccontare gli ultimi 5 anni di grandi successi della giovanissima girl band sudcoreana. E’ stato diffuso durante lo scorso agosto 2021 in più di 100 paesi e adesso è in arrivo sulla piattaforma streaming di Topolino, pronto per essere ascoltato da casa! Kim Ji-soo, Jennie Kim, Rosé e Lisa: il successo Senza dubbio uno degli eventi musicali più attesi dalle nuove generazioni: Blackpink – The Movie è in arrivo in streaming su Disney + . A partire dal 16 febbraio 2022 sarà possibile vivere, ascoltare e guardare un’insieme di momenti importanti vissuti dalle quattro giovanissime protagoniste della band al femminile ... Leggi su tuttotek (Di martedì 15 febbraio 2022)– Theè insu+ a partire dal 16 febbraio 2022. Il film è stato realizzato per raccontare gli ultimi 5 anni di grandi successi della giovanissima girl band sudcoreana. E’ stato diffuso durante lo scorso agosto 2021 in più di 100 paesi e adesso è insulla piattaforma streaming di Topolino, pronto per essere ascoltato da casa! Kim Ji-soo, Jennie Kim, Rosé e Lisa: il successo Senza dubbio uno degli eventi musicali più attesi dalle nuove generazioni:– Theè inin streaming su+ . A partire dal 16 febbraio 2022 sarà possibile vivere, ascoltare e guardare un’insieme di momenti importanti vissuti dalle quattro giovanissime protagoniste della band al femminile ...

