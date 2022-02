Atp Doha, Lorenzo Musetti dà forfait: al suo posto Joao Sousa (Di martedì 15 febbraio 2022) forfait dell’ultimo minuto per Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara non scenderà in campo nel primo turno del torneo Atp 250 di Doha (cemento) contro lo svedese Ymer per uno stato influenzale. Musetti avrebbe dovuto giocare alle 12:30, orario italiano, sul campo numero uno. Al suo posto entra in tabellone il portoghese Joao Sousa. Dopo l’eliminazione di Thomas Fabbiano quindi non rimane nessun azzurro nel tabellone principale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022)dell’ultimo minuto per. Il tennista di Carrara non scenderà in campo nel primo turno del torneo Atp 250 di(cemento) contro lo svedese Ymer per uno stato influenzale.avrebbe dovuto giocare alle 12:30, orario italiano, sul campo numero uno. Al suoentra in tabellone il portoghese. Dopo l’eliminazione di Thomas Fabbiano quindi non rimane nessun azzurro nel tabellone principale. SportFace.

