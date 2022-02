Ancora vergine a 32 anni (Di martedì 15 febbraio 2022) Mi chiamo Beatrice, ho 32 anni e sono vergine. Ho avuto un paio di fidanzati con cui è durata poco e non ho mai avuto con loro una tale confidenza da farmi desiderare il sesso completo. Il tempo poi è passato veloce, tra un lavoro molto impegnativo, vacanze con le amiche, preoccupazioni familiari. Ora mi ritrovo con questa “mancanza” nella mia vita e se prima non ci davo peso, ora invece sento che essere vergine alla mia età è patetico e anche un po’ ridicolo. Cosa dovrei fare? Bea Sentirci costretti a fare qualcosa perché ci si aspetta che tutti la facciano è comprensibile, ma non sempre è la via per soddisfare le nostre reali esigenze. Può succedere infatti che qualcuno, come l’amica che ci ha scritto, non senta l’urgenza di vivere quella fatidica “prima volta” che è socialmente considerata un momento di passaggio necessario per la ... Leggi su dilei (Di martedì 15 febbraio 2022) Mi chiamo Beatrice, ho 32e sono. Ho avuto un paio di fidanzati con cui è durata poco e non ho mai avuto con loro una tale confidenza da farmi desiderare il sesso completo. Il tempo poi è passato veloce, tra un lavoro molto impegnativo, vacanze con le amiche, preoccupazioni familiari. Ora mi ritrovo con questa “mancanza” nella mia vita e se prima non ci davo peso, ora invece sento che esserealla mia età è patetico e anche un po’ ridicolo. Cosa dovrei fare? Bea Sentirci costretti a fare qualcosa perché ci si aspetta che tutti la facciano è comprensibile, ma non sempre è la via per soddisfare le nostre reali esigenze. Può succedere infatti che qualcuno, come l’amica che ci ha scritto, non senta l’urgenza di vivere quella fatidica “prima volta” che è socialmente considerata un momento di passaggio necessario per la ...

