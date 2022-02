Una serie tv su Alien? Ridley Scott dice sì, mentre Blade Runner 2099 si avvicina ad una piattaforma di streaming (Di lunedì 14 febbraio 2022) I moltissimi fan di Ridley Scott dovrebbero leggere attentamente quanto vi stiamo comunicando: il noto regista britannico Ridley Scott, recentemente impegnato con il capolavoro House of Gucci, ha confermato che stanno progredendo sempre di più le serie in live action di due suoi immensi lavori come Alien e Blade Runner. Blade Runner, 13/2/2022 – Computermagazine.itI progetti stanno continuando nel loro sviluppo, di conseguenza a breve li vedremo entrambi su una piattaforma di streaming. Pare che la produzione sia già a livelli molto avanzati in quanto entrambi gli episodi pilota sarebbero già stati scritti, e non solo… Stando a quanto specificato dal portale americano Variety, in ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) I moltissimi fan didovrebbero leggere attentamente quanto vi stiamo comunicando: il noto regista britannico, recentemente impegnato con il capolavoro House of Gucci, ha confermato che stanno progredendo sempre di più lein live action di due suoi immensi lavori come, 13/2/2022 – Computermagazine.itI progetti stanno continuando nel loro sviluppo, di conseguenza a breve li vedremo entrambi su unadi. Pare che la produzione sia già a livelli molto avanzati in quanto entrambi gli episodi pilota sarebbero già stati scritti, e non solo… Stando a quanto specificato dal portale americano Variety, in ...

