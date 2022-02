Un Posto al Sole Anticipazioni 15 febbraio 2022: Scontro ai Cantieri. È guerra tra Ferri e Nunzio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 15 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, le tensioni e le delusioni d'amore portano Nunzio e Roberto a un duro Scontro sul lavoro. Leggi su comingsoon (Di lunedì 14 febbraio 2022) Scopriamo ledi Unaldel 15. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, le tensioni e le delusioni d'amore portanoe Roberto a un durosul lavoro.

