Tennis, ATP Doha 2022: Thomas Fabbiano esce all'esordio contro l'olandese Van De Zandschulp (Di lunedì 14 febbraio 2022) Finisce subito l'avventura di Thomas Fabbiano nel torneo ATP di Doha. Il Tennista pugliese, che era stato bravo a superare le qualificazioni, è stato sconfitto in due set dall'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 60 del mondo, con il punteggio di 6-2 7-5 dopo poco più di un'ora e mezza di gioco. Un incontro in cui l'azzurro, numero 192 della classifica mondiale, ha fatto molta fatica al servizio, ottenendo il 62% dei punti con la prima di servizio, mentre appena il 40% con la seconda. Dopo un inizio di match equilibrato con i due Tennisti che tengono i loro primi turni al servizio (2-2), Fabbiano perde il servizio dopo un lottato quinto game. Van de Zandschulp riesce ad allungare poi sul 5-2, ...

