Spezia - Fiorentina 0 - 1 | Gonzalez impegna Provedel DIRETTA

Advertising

sportface2016 : #SpeziaFiorentina: lancio di figurine su #Italiano con il volto dell'allenatore e il numero 71, l''Omm'e me***' nel… - tvdellosport : Alle 23 a #sportitaliamercato ?? Milan, “sorpasso” firmato Leao ?? Inter, la prova più difficile: il Liverpool per… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Spezia ?? Serie A ? 20:45 CET ?? Stadio Alberto Picco Powered by #SYNLABItalia Guarda la partita… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Spezia-Fiorentina 1-2: Amrabat salva Italiano nel finale - palpitesfutbol : TERMINOU! Spezia [1] x [2] Fiorentina Campeonato Italiano 1ª - 2021/2022 25ª Rodada 25 palpites nesta partida 6 (… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Fiorentina

LA- Grazie ad un gol di Piatek nel primo tempo e ad una rete di Amrabat nel finale , laespugna il campo delloe guadagna tre punti d'oro in classifica, che permettono agli uomini di Italiano di portarsi a meno uno (con una gara da recuperare) sulla Roma. Piatek nel ...Lavince 2 - 1 in casa dello. A segno Piatek nel primo tempo, pareggio di Agudelo nella ripresa e gol partita di Amrabat all'89' segue aggiornamentoPalla fuori. 84' - Giallo per Amian che scalcia Terracciano dopo un altro rischio inventato da un errore in impostazione della Fiorentina. 80' - Spezia ad un soffio dal 2-1! Altra palla persa da ...Dopo la cocente sconfitta contro la Lazio, la Fiorentina torna a vincere in campionato dopo il successo in CoppaItalia contro l'Atalanta. La compagine di Italiano la spunta nel finale contro lo Spezia ...