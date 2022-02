Serie B: tre turni a tecnico Ascoli, una giornata a 8 giocatori (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il giudice sportivo della Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 22/a giornata della Serie B ha squalificato otto giocatori per una giornata. Tre di loro erano stati espulsi nel ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il giudice sportivo dellaB, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 22/adellaB ha squalificato ottoper una. Tre di loro erano stati espulsi nel ...

Serie B: tre turni a tecnico Ascoli, una giornata a 8 giocatori Il giudice sportivo della Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 22/a giornata della Serie B ha squalificato otto giocatori per una giornata. Tre di loro erano stati espulsi nel corso dei rispettivi match, e sono Tounkara (Cittadella), Dickmann (Spal) e Saric (Ascoli). Un turno di ...

GIUDICE SPORTIVO - Serie B, 3 giornate al tecnico dell'Ascoli Sottil Il Giudice Sportivo della Serie B ha squalificato per una giornata Lorenzo Dickman ... Per quanto riguarda gli allenatori, tre giornate di squalifica e ammenda di 5mila euro per Andrea Sottil (Ascoli) ...

