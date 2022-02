Sci alpino, Sofia Goggia quarta in prova! I risultati e quel sorrisino… (Di lunedì 14 febbraio 2022) La svizzera Joana Haehlen realizza a sorpresa il miglior tempo (1’33”18) nella seconda prova cronometrata della discesa femminile di Pechino 2022. Una prestazione davvero eccellente dell’elvetica, che non ha sbagliato nulla, tirando fino all’ultima porta come se fosse già gara. Haehlen si iscrive così al lotto delle possibili candidate ad una medaglia per la gara di domani. Già erano presenti anche la tedesca Kira Weidle (+0.23) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (+0.59), che chiudono alle spalle dell’elvetica rispettivamente al secondo e terzo posto. C’era grande attesa in casa Italia per la prova di Sofia Goggia e tutto lo staff azzurro può sorridere, proprio come ha fatto la bergamasca al traguardo. La campionessa olimpica in carica ha convinto, ha spinto nei passaggi più importanti e ha dato la fondamentale sensazione di poter essere competitiva per ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) La svizzera Joana Haehlen realizza a sorpresa il miglior tempo (1’33”18) nella seconda prova cronometrata della discesa femminile di Pechino 2022. Una prestazione davvero eccellente dell’elvetica, che non ha sbagliato nulla, tirando fino all’ultima porta come se fosse già gara. Haehlen si iscrive così al lotto delle possibili candidate ad una medaglia per la gara di domani. Già erano presenti anche la tedesca Kira Weidle (+0.23) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (+0.59), che chiudono alle spalle dell’elvetica rispettivamente al secondo e terzo posto. C’era grande attesa in casa Italia per la prova die tutto lo staff azzurro può sorridere, proprio come ha fatto la bergamasca al traguardo. La campionessa olimpica in carica ha convinto, ha spinto nei passaggi più importanti e ha dato la fondamentale sensazione di poter essere competitiva per ...

