Rugby: addio 'Doc', la Fir piange la scomparsa di Vincenzo Ieracitano (2) (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) - “Vincenzo ha coinvolto e avvicinato al mondo del Rugby tanti, tantissimi giovani medici, trasmettendo loro la passione per il Gioco, il mettersi completamente a disposizione delle atlete e degli atleti. È stato un amico e una figura di riferimento per tante generazioni di Azzurri e, con i suoi incarichi internazionali, ha contribuito a rendere il Rugby uno sport più sicuro, partecipando al gruppo di lavoro per la prevenzione dei traumi cranici. Mi mancherà e ci mancherà”, ha detto il Medico Federale, dott. Niccoló Gori. In memoria di Vincenzo Ieracitano il Presidente federale Marzio Innocenti ha disposto che un minuto di silenzio venga osservato nel fine settimana su tutti i campi d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) - “ha coinvolto e avvicinato al mondo deltanti, tantissimi giovani medici, trasmettendo loro la passione per il Gioco, il mettersi completamente a disposizione delle atlete e degli atleti. È stato un amico e una figura di riferimento per tante generazioni di Azzurri e, con i suoi incarichi internazionali, ha contribuito a rendere iluno sport più sicuro, partecipando al gruppo di lavoro per la prevenzione dei traumi cranici. Mi mancherà e ci mancherà”, ha detto il Medico Federale, dott. Niccoló Gori. In memoria diil Presidente federale Marzio Innocenti ha disposto che un minuto di silenzio venga osservato nel fine settimana su tutti i campi d'Italia.

Advertising

TV7Benevento : Rugby: addio 'Doc', la Fir piange la scomparsa di Vincenzo Ieracitano (2) - - TV7Benevento : Rugby: addio 'Doc', la Fir piange la scomparsa di Vincenzo Ieracitano - - Federugby : ??????????, ?????? La #FIR ha appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa del Professor Vincenzo Ieracitano… - tribuna_treviso : Aveva 85 anni e gestiva la pizzeria vicino allo stadio del rugby in via Castagnole. Commosso il ricordo del sindaco… - tribuna_treviso : Aveva 85 anni ed era un volto notissimo in tutta la città: è morto Giorgio Pietropoli, indimenticabile pizzaiolo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby addio Sos centro storico Perugia, anche 'Andrei' chiude battenti Resta comunque certo l'addio di un marchio storico che da quasi duecento anni ha rappresentato uno dei più apprezzati spazi commerciali dell'acropoli. ← L'Acea Rugby Perugia riparte con un ...

Firenze in lutto, è morto il gigante buono Leonardo Scarpellini ... ex atleta e uomo di punta del 115 Argomenti trattati È morto Leonardo, il gigante buono del 115 e della palla ovale Il messaggio di commiato e cordoglio del Rugby Firenze e l'addio del Corteo ...

Rugby: addio 'Doc', la Fir piange la scomparsa di Vincenzo Ieracitano Affaritaliani.it Rugby: addio 'Doc', la Fir piange la scomparsa di Vincenzo Ieracitano Roma, 14 feb. - Il rugby italiano piange la scomparsa del professor Vincenzo Ieracitano. Lo annuncia la Fir in un comunicato. "La Fir ha appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa, ...

Firenze in lutto, è morto il gigante buono Leonardo Scarpellini Il messaggio di commiato e cordoglio del Rugby Firenze e l’addio del Corteo Storico della Repubblica La società ha chiosato in una nota social: “Alla famiglia tutta vanno le più sentite condoglianze ...

Resta comunque certo l'di un marchio storico che da quasi duecento anni ha rappresentato uno dei più apprezzati spazi commerciali dell'acropoli. ← L'AceaPerugia riparte con un ...... ex atleta e uomo di punta del 115 Argomenti trattati È morto Leonardo, il gigante buono del 115 e della palla ovale Il messaggio di commiato e cordoglio delFirenze e l'del Corteo ...Roma, 14 feb. - Il rugby italiano piange la scomparsa del professor Vincenzo Ieracitano. Lo annuncia la Fir in un comunicato. "La Fir ha appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa, ...Il messaggio di commiato e cordoglio del Rugby Firenze e l’addio del Corteo Storico della Repubblica La società ha chiosato in una nota social: “Alla famiglia tutta vanno le più sentite condoglianze ...