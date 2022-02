Roma, No vax positivo al Covid rifiuta le cure e prende a calci un’infermiera del reparto: denunciato per aggressione e lesioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) rifiuta le cure e aggredisce una delle infermiere del reparto Covid che lo stava assistendo. È successo, secondo quanto riporta Il Messaggero, all’ospedale San Camillo di Roma, dove un paziente No vax positivo al coronavirus e ricoverato per l’aggravarsi dell’infezione ha “spinto a terra e poi preso a calci in testa” un’infermiera di 30 anni in servizio nel reparto Covid da appena un mese. I colleghi hanno subito soccorso la donna, allontanando l’uomo che, in preda all’ira, avrebbe gridato: “Questa è una dittatura sanitaria e non avrete il mio consenso per le cure”. Sono quindi intervenuti gli agenti della sicurezza dell’ospedale che hanno allontanato e calmato l’aggressore mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022)lee aggredisce una delle infermiere delche lo stava assistendo. È successo, secondo quanto riporta Il Messaggero, all’ospedale San Camillo di, dove un paziente No vaxal coronavirus e ricoverato per l’aggravarsi dell’infezione ha “spinto a terra e poi preso ain testa”di 30 anni in servizio nelda appena un mese. I colleghi hanno subito soccorso la donna, allontanando l’uomo che, in preda all’ira, avrebbe gridato: “Questa è una dittatura sanitaria e non avrete il mio consenso per le”. Sono quindi intervenuti gli agenti della sizza dell’ospedale che hanno allontanato e calmato l’aggressore mentre ...

Advertising

repubblica : Marcia No Vax, i primi manifestanti fermati a Roma. Elicotteri sorvolano la capitale [di Luca Monaco] - Corriere : Manifestazione no vax a Roma: appuntamento alla 10 al Circo Massimo, non si presenta nessuno - Agenzia_Ansa : Raduno no vax, il centro di Roma blindato per la manifestazione #ANSA - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Roma, No vax positivo al Covid rifiuta le cure e prende a calci un’infermiera del reparto: denunciato per aggressione… - Italia_Notizie : Roma, No vax positivo al Covid rifiuta le cure e prende a calci un’infermiera del reparto: denunciato per aggressio… -