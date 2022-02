Robin e Marian, Sean Connery arciere eroico e crepuscolare (Di lunedì 14 febbraio 2022) Robin e Marian La7 D ore 23d.30 Con Sean Connery, Audrey Hepburn, Richard Harris. Regia di Richard Lester. Produzione Gran Bretagna 1976. Durata: 1 ora e 46 minutiLA TRAMA Un Robin Hood al tramonto. Non è più giovane. E' tornato da una guerra finita male (colla morte di Riccardo Cuor di Leone). Vorrebbe vivere tranquillo nella sua foresta di Sherwood accanto all'amata Marian. Ma in Inghilterra non è più come una volta. Marian stufa di aspettarlo s'è fatta monaca e il cattivo sceriffo di Nottingham lo aspetta al varco per saldare i vecchi conti. I conti vengono saldati. La bella leggenda finisce. PERCHE' VEDERLO Perché è uno dei migliori film mai fatti sull'arciere di Sherwood (molto superiore alla recente versione di Ridley Scott). Richard ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022)La7 D ore 23d.30 Con, Audrey Hepburn, Richard Harris. Regia di Richard Lester. Produzione Gran Bretagna 1976. Durata: 1 ora e 46 minutiLA TRAMA UnHood al tramonto. Non è più giovane. E' tornato da una guerra finita male (colla morte di Riccardo Cuor di Leone). Vorrebbe vivere tranquillo nella sua foresta di Sherwood accanto all'amata. Ma in Inghilterra non è più come una volta.stufa di aspettarlo s'è fatta monaca e il cattivo sceriffo di Nottingham lo aspetta al varco per saldare i vecchi conti. I conti vengono saldati. La bella leggenda finisce. PERCHE' VEDERLO Perché è uno dei migliori film mai fatti sull'di Sherwood (molto superiore alla recente versione di Ridley Scott). Richard ...

PlanetSurfinia : RT @zampa_qua: ATTENZIONE????????Silvana??339 4765657?? Marian, Robin, 8 mesi, sono dolcissimi cercano la loro famiglia per sempre?? Hanno bisog… - danielarom12570 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE????????Silvana??339 4765657?? Marian, Robin, 8 mesi, sono dolcissimi cercano la loro famiglia per sempre?? Hanno bisog… - Reemul64 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE????????Silvana??339 4765657?? Marian, Robin, 8 mesi, sono dolcissimi cercano la loro famiglia per sempre?? Hanno bisog… - SandraCeradini : RT @zampa_qua: ATTENZIONE????????Silvana??339 4765657?? Marian, Robin, 8 mesi, sono dolcissimi cercano la loro famiglia per sempre?? Hanno bisog… - tiziana83857645 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE????????Silvana??339 4765657?? Marian, Robin, 8 mesi, sono dolcissimi cercano la loro famiglia per sempre?? Hanno bisog… -

Ultime Notizie dalla rete : Robin Marian Cate Blanchett: una diva di altri tempi E così l'abbiamo vista recitare nel Robin Hood di Ridley Scott nelle vesti di Lady Marian , o nel ruolo della matrigna di Cenerentola nella versione live action della famosa favola, oppure nel ...

'Robin Hood': cast, trama, trailer e perché vederlo Incontra così la scettica e riluttante vedova Lady Marian (Cate Blanchett) e, nel tentativo di ... Robin di Locksley lascia così il posto a Robin Hood e lotta insieme ai suoi uomini contro la corruzione ...

Stasera in tv: Robin e Marian su La7D L'Occhio Stasera in tv: Robin e Marian su La7D Ecco i film completi di trailer e trama da vedere stasera in tv in prima e seconda serata: oggi, 14 febbraio 2022, va in onda Robin e Marian su La7D in seconda serata alle 23.30. Robin e Marian, ...

Seventeen movies on TV ahead of the mid-term break Alison Steadman, Jim Broadbent, Claire Skinner and Jane Horricks are magic. Robin And Marian: Thursday, Great! Movies @ 4.50pm This different but enjoyable take on the legend of Robin Hood is a grand ...

E così l'abbiamo vista recitare nelHood di Ridley Scott nelle vesti di Lady, o nel ruolo della matrigna di Cenerentola nella versione live action della famosa favola, oppure nel ...Incontra così la scettica e riluttante vedova Lady(Cate Blanchett) e, nel tentativo di ...di Locksley lascia così il posto aHood e lotta insieme ai suoi uomini contro la corruzione ...Ecco i film completi di trailer e trama da vedere stasera in tv in prima e seconda serata: oggi, 14 febbraio 2022, va in onda Robin e Marian su La7D in seconda serata alle 23.30. Robin e Marian, ...Alison Steadman, Jim Broadbent, Claire Skinner and Jane Horricks are magic. Robin And Marian: Thursday, Great! Movies @ 4.50pm This different but enjoyable take on the legend of Robin Hood is a grand ...