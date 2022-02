Puzza in confessionale, Manila incolpa Barù (VIDEO) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Manila Nazzaro contro Barù per la Puzza in confessionale Nelle ultime ore all’interno della casa del GF Vip 6 c’è stato un piccolo battibecco tra Manila Nazzaro e Barù. Il problema sarebbe il confessionale. Ma più precisamente sarebbe la Puzza all’interno di esso e la colpa sarebbe proprio del nipote di Costantino della Gherardesca. In L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 14 febbraio 2022)Nazzaro controper lainNelle ultime ore all’interno della casa del GF Vip 6 c’è stato un piccolo battibecco traNazzaro e. Il problema sarebbe il. Ma più precisamente sarebbe laall’interno di esso e la colpa sarebbe proprio del nipote di Costantino della Gherardesca. In L'articolo proviene da Novella 2000.

Malaficent93 : Infatti mi puzza sta cosa dopo averli visti vicino all'armadio sono state avvisate dal confessionale #gfvip… - sara_saretta___ : Cioè il confessionale puzza ancora di scoreggia di barù ??????????#jeru - _sommario_ : Smettetela voi e D. Cioè carino che oggi ha partecipato entusiasta al gioco di Jess e ne siamo tutti riconoscenti.… - Simo_Val : A me questa cosa che molti negli ultimi giorni spingano Jessica a flirtare con Barú e a prenderla con leggerezza se… - Aliceii16 : Non sono tipa da complotti ma sta regia su di loro da ieri sera mi puzza. Secondo me barù ha spillato qualcosa in c… -