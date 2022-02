Piogge e temporali: allerta meteo “gialla” sul Lazio per la mattinata del 15 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di domani, martedì 15 febbraio 2022, e per le successive 12 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori interni e meridionali con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di domani, martedì 152022, e per le successive 12 ore si prevedono sul: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori interni e meridionali con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino conper criticità idrogeologica su tutte le zone didel. La Sala Operativa Permanente della Regioneha diramato l’mento ...

Advertising

ilfaroonline : Piogge e temporali: allerta meteo “gialla” sul Lazio per la mattinata del 15 febbraio - telodogratis : Piogge e temporali, torna il maltempo in Sicilia ed è allerta gialla in 5 province - blogsicilia : #notizie #sicilia Piogge e temporali, torna il maltempo in Sicilia ed è allerta gialla in 5 province -… - andreastoolbox : Meteo Campania, Napoli: maltempo in arrivo con piogge, temporali e neve in Appennino « 3B Meteo - andreastoolbox : Meteo Lazio, Roma: maltempo in arrivo con piogge, temporali e neve in Appennino « 3B Meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Piogge temporali Arriva la neve nell'entroterra, emanata l'Allerta Meteo ... i fenomeni saranno diffusi, anche moderati con una bassa possibilità di temporali forti a Levante (... Piogge e nevicate proseguiranno anche nelle prime ore della notte su martedì 15 febbraio con ...

Maltempo: torna la pioggia a Salerno città, neve nel Cilento Piogge, temporali ed anche neve in Appennino tra martedì 15 e mercoledì 16 sulla Campania . Una perturbazione atlantica infatti, interesserà il territorio regionale già a partire dal mattino di ...

Meteo Lazio, Roma: maltempo in arrivo con piogge, temporali e neve in Appennino 3bmeteo Arriva la neve nell'entroterra, emanata l'Allerta Meteo Piogge e nevicate proseguiranno anche nelle prime ore della ... precipitazioni diffuse con intensità moderata su C e cumulate significative su ABCE. Possibili rovesci o temporali specie dal pomeriggio ...

San Valentino, un vagone di 2.500 biglietti d'amore al liceo Garibaldi di Palermo 47Piogge e temporali, torna il maltempo in Sicilia ed è allerta gialla in 5 province 17:47Crisi Ucraina, “la Russia ha rafforzato la posizione militare al confine” 17:42Potenziamento dei servizi ...

... i fenomeni saranno diffusi, anche moderati con una bassa possibilità diforti a Levante (...e nevicate proseguiranno anche nelle prime ore della notte su martedì 15 febbraio con ...ed anche neve in Appennino tra martedì 15 e mercoledì 16 sulla Campania . Una perturbazione atlantica infatti, interesserà il territorio regionale già a partire dal mattino di ...Piogge e nevicate proseguiranno anche nelle prime ore della ... precipitazioni diffuse con intensità moderata su C e cumulate significative su ABCE. Possibili rovesci o temporali specie dal pomeriggio ...47Piogge e temporali, torna il maltempo in Sicilia ed è allerta gialla in 5 province 17:47Crisi Ucraina, “la Russia ha rafforzato la posizione militare al confine” 17:42Potenziamento dei servizi ...