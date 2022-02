Piazza Affari chiude con un -2,04%, pesa la crisi Russia-Ucraina (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo una prima parte da incubo, le borse europee nel corso del pomeriggio hanno ridotto il passivo in scia delle indicazioni confortanti in arrivo dal fronte geopolitico. Secondo il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, incaricato da Putin delle trattative con l’Occidente, “ci sono chances di accordo” per scongiurare un conflitto nella crisi Russia-Ucraina. Dopo esser sceso nel corso della seduta anche sotto quota 26 mila punti, il Ftse Mib si è fermato a 26.415,41 punti (-2,04%). Performance particolarmente negative sono state registrate da Unicredit, -4,23%, Bper Banca, -3,84%, e Intesa Sanpaolo, -3,01%. Tra i più penalizzati nelle prime ore di contrattazioni, a causa del rialzo di 10 punti percentuali messo a segno venerdì in attesa di un’offerta da parte di Unicredit, Banco Bpm è riuscito a terminare non ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo una prima parte da incubo, le borse europee nel corso del pomeriggio hanno ridotto il passivo in scia delle indicazioni confortanti in arrivo dal fronte geopolitico. Secondo il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, incaricato da Putin delle trattative con l’Occidente, “ci sono chances di accordo” per scongiurare un conflitto nella. Dopo esser sceso nel corso della seduta anche sotto quota 26 mila punti, il Ftse Mib si è fermato a 26.415,41 punti (-2,04%). Performance particolarmente negative sono state registrate da Unicredit, -4,23%, Bper Banca, -3,84%, e Intesa Sanpaolo, -3,01%. Tra i più penalizzati nelle prime ore di contrattazioni, a causa del rialzo di 10 punti percentuali messo a segno venerdì in attesa di un’offerta da parte di Unicredit, Banco Bpm è riuscito a terminare non ...

