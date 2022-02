Michele Bravi, dopo l’attacco di Vittorio Sgarbi risponde e con due parole lo asfalta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vittorio Sgarbi nei giorni scorsi è stato ospite nello studio di Serena Autieri a Dedicato, il programma che va in onda su Rai Uno. Pare che il critico d’arte, così come ci ha abituati, abbia espresso dei giudizi piuttosto particolari su un cantante che ha preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Le sue parole, ovviamente, hanno scatenato la reazione del cantante in questione e così è stato un vero botta e risposta a distanza tra i due. Stiamo parlando di Michele Bravi, che ha preso parte al Festival di Sanremo, ottenendo tra l’altro un gran successo, visto che la sua canzone è molto richiesta in radio. Ma cosa ha dichiarato Vittorio e cosa ha risposto Michele? Vittorio Sgarbi nello studio di Serena Autieri parla di ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 14 febbraio 2022)nei giorni scorsi è stato ospite nello studio di Serena Autieri a Dedicato, il programma che va in onda su Rai Uno. Pare che il critico d’arte, così come ci ha abituati, abbia espresso dei giudizi piuttosto particolari su un cantante che ha preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Le sue, ovviamente, hanno scatenato la reazione del cantante in questione e così è stato un vero botta e risposta a distanza tra i due. Stiamo parlando di, che ha preso parte al Festival di Sanremo, ottenendo tra l’altro un gran successo, visto che la sua canzone è molto richiesta in radio. Ma cosa ha dichiaratoe cosa ha rispostonello studio di Serena Autieri parla di ...

Advertising

michele_bravi : E famo sto triangolo. ?? @FabrizioMoroOff #DomenicaIn - michele_bravi : Siate creativi sempre. - michele_bravi : Mi sembra di capire che sono ufficialmente un AVENGER. - bie_aurora_ : RT @mrs_winch: raga due sono le cose o è veramente loki oppure è michele bravi altrimenti non si spiega #MultiverseOfMadness #DoctorStrang… - hxzssupporter : RT @aleferaz: michele bravi come mood della giornata e della vita in generale -