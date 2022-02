Meteo, martedì in arrivo piogge e temporali: diramata allerta gialla a Palermo e provincia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel corso delle prossime ora Palermo verrà investita da una nuova ondata di maltempo che porterà molta nuvolosità, piogge e qualche temporale. Il tutto a causa di una perturbazione atlantica che sarà responsabile anche dell’intensificazione dei venti di Libeccio. La Protezione Civile Regionale intanto, ha diffuso un avviso per rischio Meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani, 15 febbraio 2022. In particolare, si legge nel bollettino, Sono previste sui settori settentrionali della Sicilia precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”. Nel dettaglio al mattino avremo cielo parzialmente nuvoloso con qualche pioggia in arrivo nell’estremo settore occidentale dell’isola. Al pomeriggio il tempo sarà in ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel corso delle prossime oraverrà investita da una nuova ondata di maltempo che porterà molta nuvolosità,e qualche temporale. Il tutto a causa di una perturbazione atlantica che sarà responsabile anche dell’intensificazione dei venti di Libeccio. La Protezione Civile Regionale intanto, ha diffuso un avviso per rischio-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani, 15 febbraio 2022. In particolare, si legge nel bollettino, Sono previste sui settori settentrionali della Sicilia precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”. Nel dettaglio al mattino avremo cielo parzialmente nuvoloso con qualche pioggia innell’estremo settore occidentale dell’isola. Al pomeriggio il tempo sarà in ...

