Marciniak, l'arbitro dalle mille polemiche per Inter - Liverpool (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tante decisioni controverse in carriera, molte senza una spiegazione. Per non preoccuparsi della designazione, bisogna soffermarsi sul rendimento recente di Szymon Marciniak, l'arbitro scelto per ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tante decisioni controverse in carriera, molte senza una spiegazione. Per non preoccuparsi della designazione, bisogna soffermarsi sul rendimento recente di Szymon, l'scelto per ...

Advertising

OdeonZ__ : Marciniak, l’arbitro dalle mille polemiche per Inter-Liverpool - pc_947 : Marciniak arbitrerà in #InterLiverpool in #UCL Peggior arbitro non poteva capitare. - sportli26181512 : Marciniak, l’arbitro dalle mille polemiche per Inter-Liverpool: Marciniak, l’arbitro dalle mille polemiche per Inte… - Gazzetta_it : Marciniak, l’arbitro dalle mille polemiche per #InterLiverpool #UCL - ilbiondino : RT @spondainter: Sarà Szymon Marciniak l'arbitro della sfida tra Inter e Liverpool, andata degli ottavi di finale della #ChampionsLeague L… -