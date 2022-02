Marcia No Vax, i primi manifestanti fermati a Roma. Elicotteri sorvolano la capitale (Di lunedì 14 febbraio 2022) I primi gruppi sono stati bloccati dalle forze dell'ordine all'Arco di Travertino. Allarme nelle chat dei genitori che hanno i figli nelle scuole del centro: temono di non poterli andare a prendere Leggi su repubblica (Di lunedì 14 febbraio 2022) Igruppi sono stati bloccati dalle forze dell'ordine all'Arco di Travertino. Allarme nelle chat dei genitori che hanno i figli nelle scuole del centro: temono di non poterli andare a prendere

Advertising

rep_roma : Marcia No Vax, i primi manifestanti fermati a Roma. Elicotteri sorvolano la capitale [aggiornamento delle 09:17]… - ticinonews : Marcia no vax verso Bruxelles - annalisa_pis : È iniziata la marcia (no vax) su Roma? - misiagentiles : #Roma: I #novax e la marcia 'segreta' verso Roma: il vademecum per nascondersi ed evitare controlli @Viminale… - AntoneloFoti : Niente raduno e niente marcia su Roma, ai no vax resta solo il Circo Massimo -