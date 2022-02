LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: vento e freddo a Yanqing (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.55: La prima atleta a partire sarà una delle favorite, ovvero la svizzera Corinne Suter, campionessa del mondo di Discesa a Cortina l’anno scorso. 05.52: Le atlete dovranno fare i conti con una neve particolare, aggressiva e insidiosa. Non si potrà incidere troppo con le lamine, ma servirà tanto lasciar andare. La scorrevolezza sarà una requisito fondamentale. 05.49: Alle 06.00 italiane si comincia ed è inevitabile capire quali saranno le condizioni della pista. 05.46: Si spera che quest’oggi un’altra Prova cronometrata possa disputarsi, visto che il meteo ha impedito la disputa della seconda. Ne ha bisogno Goggia per maturare esperienza su questo tracciato e avere sempre più sicurezze. 05.43: Sembrava impossibile e invece Sofia Goggia con grande forza di volontà è partita ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.55: La prima atleta a partire sarà una delle favorite, ovvero la svizzera Corinne Suter, campionessa del mondo dia Cortina l’anno scorso. 05.52: Le atlete dovranno fare i conti con una neve particolare, aggressiva e insidiosa. Non si potrà incidere troppo con le lamine, ma servirà tanto lasciar andare. La scorrevolezza sarà una requisito fondamentale. 05.49: Alle 06.00 italiane si comincia ed è inevitabile capire quali saranno le condizioni della pista. 05.46: Si spera che quest’oggi un’altracronometrata possa disputarsi, visto che il meteo ha impedito la disputa della seconda. Ne ha bisogno Goggia per maturare esperienza su questo tracciato e avere sempre più sicurezze. 05.43: Sembrava impossibile e invece Sofia Goggia con grande forza di volontà è partita ...

