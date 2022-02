LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Puchner in testa, aspettando Sofia Goggia (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.10 Preoccupa che Nadia Delago abbia perso 4 decimi da Puchner sul piano finale: strano perché l’azzurra è molto scorrevole. Va al comando con 42 centesimi di vantaggio, ma ha saltato una porta. Tocca a Marta Bassino, che Prova la pista in vista della combinata. 6.08 Nadia Delago era avanti 25 centesimi al primo intermedio, poi ha saltato una porta. 6.07 Scheyer perde tanto nel finale ed è terza a 6 decimi. Ora Nadia Delago, su cui puntiamo molto. 6.05 E infatti Puchner va al comando con 31 centesimi di vantaggio. Vediamo l’austriaca Christine Scheyer, poi Nadia Delago e Marta Bassino. 6.03 Questa pista non piace a Federica Brignone, c’è poco da fare. Dovrà inventarsi qualcosa in combinata. Chiude a 1?33 da Corinne Suter. La pista sembra più lenta dopo la ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.10 Preoccupa che Nadia Delago abbia perso 4 decimi dasul piano finale: strano perché l’azzurra è molto scorrevole. Va al comando con 42 centesimi di vantaggio, ma ha saltato una porta. Tocca a Marta Bassino, chela pista in vista della combinata. 6.08 Nadia Delago era avanti 25 centesimi al primo intermedio, poi ha saltato una porta. 6.07 Scheyer perde tanto nel finale ed è terza a 6 decimi. Ora Nadia Delago, su cui puntiamo molto. 6.05 E infattiva al comando con 31 centesimi di vantaggio. Vediamo l’austriaca Christine Scheyer, poi Nadia Delago e Marta Bassino. 6.03 Questa pista non piace a Federica Brignone, c’è poco da fare. Dovrà inventarsi qualcosa in combinata. Chiude a 1?33 da Corinne Suter. La pista sembra più lenta dopo la ...

