Ligue 1, giornata 24: Strasburgo quarto, Nizza ko a Lione (Di lunedì 14 febbraio 2022) È il solito Mbappé a salvare in extremis il PSG, che nella giornata 24 di Ligue 1 batte di misura il Rennes al 93?. Il Nizza perde a Lione e consente al Marsiglia di allungare in seconda posizione, il Strabsurgo vince e si porta a ridosso della zona Champions. In coda il Bordeaux scende all’ultimo posto, delude il Monaco e torna al successo il Lille. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Ligue 1, giornata 24: PSG-Rennes 1-0, Metz-Marsiglia 1-2, Lione-Nizza 2-0, Montpellier-Lille 0-1 All’ultimo respiro, e nonostante la contestazione dei tifosi, il Paris Saint-Germain batte 1-0 il Rennes e firma la quarta vittoria consecutiva. I rossoneri, invece, continuano ad alternare vittoria e sconfitta. Dopo un buon avvio degli ospiti vengono fuori i parigini, ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 14 febbraio 2022) È il solito Mbappé a salvare in extremis il PSG, che nella24 di1 batte di misura il Rennes al 93?. Ilperde ae consente al Marsiglia di allungare in seconda posizione, il Strabsurgo vince e si porta a ridosso della zona Champions. In coda il Bordeaux scende all’ultimo posto, delude il Monaco e torna al successo il Lille. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.1,24: PSG-Rennes 1-0, Metz-Marsiglia 1-2,2-0, Montpellier-Lille 0-1 All’ultimo respiro, e nonostante la contestazione dei tifosi, il Paris Saint-Germain batte 1-0 il Rennes e firma la quarta vittoria consecutiva. I rossoneri, invece, continuano ad alternare vittoria e sconfitta. Dopo un buon avvio degli ospiti vengono fuori i parigini, ...

