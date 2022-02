In ginocchio o no, l’America ha (ancora) un problema razzismo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il razzismo è in calo negli Stati Uniti? Le generazioni più giovani sono meno razziste di quelle più vecchie? E il tempo renderà questo Paese meno razzista? La risposta positiva a queste domande suggerisce che, prima o poi, un problema così radicato in America possa trovare una soluzione. Che gli americani, i bianchi in particolare, possano un giorno sposare quel che afferma la Dichiarazione di Indipendenza, e cioè che tutti gli uomini sono creati uguali. Oggi in verità in America la verità è ben altra. I poveri, le persone di colore, chi fa parte di una minoranza sono esposti a ogni tipo di discriminazione. Non succede solo in America, intendiamoci, ma i dati non mentono. Le donne, ad esempio, sono ancora molto discriminate. I sondaggi mostrano come lo stesso lavoro, in America, sia pagato meno a una donna che a un ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilè in calo negli Stati Uniti? Le generazioni più giovani sono meno razziste di quelle più vecchie? E il tempo renderà questo Paese meno razzista? La risposta positiva a queste domande suggerisce che, prima o poi, uncosì radicato in America possa trovare una soluzione. Che gli americani, i bianchi in particolare, possano un giorno sposare quel che afferma la Dichiarazione di Indipendenza, e cioè che tutti gli uomini sono creati uguali. Oggi in verità in America la verità è ben altra. I poveri, le persone di colore, chi fa parte di una minoranza sono esposti a ogni tipo di discriminazione. Non succede solo in America, intendiamoci, ma i dati non mentono. Le donne, ad esempio, sonomolto discriminate. I sondaggi mostrano come lo stesso lavoro, in America, sia pagato meno a una donna che a un ...

