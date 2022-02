In Cina sono state censurate alcune scene di “Friends” per i riferimenti all’omosessualità (Di lunedì 14 febbraio 2022) sono scomparse le scene in cui si parla di una relazione lesbica e quella di un bacio tra Joey e Chandler, tra le altre cose Leggi su ilpost (Di lunedì 14 febbraio 2022)scomparse lein cui si parla di una relazione lesbica e quella di un bacio tra Joey e Chandler, tra le altre cose

Ultime Notizie dalla rete : Cina sono Olimpiadi Invernali Pechino 2022, Sofia Goggia tra le prime nelle prove di discesa libera I due azzurri - settimi dopo la prima prova di due giorni fa - si sono esibiti sulle note della ... Terza la super favorita Eileen Ailing Gu, 18enne nata in California e in gara per la Cina, con un ...

Asia - Pacific in frenata e il Nikkei 225 perde un netto 2,23% I consumi di oro sono saliti in Cina del 13% annuo durante lo Spring Festival, le festività lunghe una settimana del Capodanno lunare (cadute quest'anno il 1° febbraio). Nel 2021 i consumi di oro si ...

In Cina sono diventati introvabili i pupazzi del panda mascotte dei Giochi AGI - Agenzia Italia Cina: consumi oro saliti del 13% annuo nel Capodanno lunare i consumi di oro sono saliti del 13% annuo durante lo Spring Festival, le festività lunghe una settimana del Capodanno lunare (caduto quest'anno il 1° febbraio). Nel 2021 i consumi di oro si erano ...

Cosa dice l’America sui piani della Cina per dominare il mondo che non sono ancora state chiamate. L’ALP ha un legame storico con il PCC, con il leader laburista più longevo Gough Whitlam che è stato uno dei primi leader politici occidentali a incontrare il ...

