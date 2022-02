Grone | in fiamme il tetto di una casa | bimbo in ospedale per i controlli

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 febbraio 2022)suldi un’abitazione nella notte tra domenica e lunedì. Una famiglia è stata evacuata e un bambino è stato portato all’per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. L’allarme ai vigili del fuoco del distaccamento di Lovere e Gazzaniga è arrivato intorno alle 3.50: ildi unadi via Provinciale astava prendendo fuoco, probabilmente per il surriscaldamento della canna fumaria. Le, che hanno danneggiato circa 130 metri quadrati di, sono state domate. Sul posto anche un’ambulanza che ha assistito per le prime cure mediche la famiglia: nessuno ha riportato ferite. Sabato sera due squadre del corpo volontari protezione civile antincendio ...