Giugliano | falciato da auto sulla circonvallazione | addio ad Emanuele Manna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano falciato

Internapoli

Scende dall’auto dopo un incidente a Lago Patria: falciato e ucciso da un’altra vettura ... nel tratto che ponte Riccio porta a lago Patria nel comune di Giugliano. I carabinieri sono sulle tracce del ...Il giovane, per cause ancora da accertare, sarebbe sceso dall’auto dopo uno scontro per poi essere falciato dalle auto che percorrevano la carreggiata. Il dramma si è consumato all’altezza ...