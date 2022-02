Ex chiesa S. Gregorio Magno, 314mila euro per restauro e risanamento (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Comune di Salerno invita gli operatori economici a partecipare alla procedura negoziata avente ad oggetto “lavori di restauro e risanamento conservativo ex chiesa di S. Gregorio Magno adibito a Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana sito in via dei Mercanti, secondo gli interventi previsti e meglio dettagliati negli elaborati costituenti il progetto esecutivo dell’intervento”. L’importo dei lavori ammonta a 313.680,22 euro comprensivi di € 17.536,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Il termine previsto per l’ultimazione dei lavori è pari a 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione verbale di consegna dei lavori stessi. I lavori si intenderanno conclusi allorquando il direttore ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Comune di Salerno invita gli operatori economici a partecipare alla procedura negoziata avente ad oggetto “lavori diconservativo exdi S.adibito a Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana sito in via dei Mercanti, secondo gli interventi previsti e meglio dettagliati negli elaborati costituenti il progetto esecutivo dell’intervento”. L’importo dei lavori ammonta a 313.680,22comprensivi di € 17.536,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Il termine previsto per l’ultimazione dei lavori è pari a 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione verbale di consegna dei lavori stessi. I lavori si intenderanno conclusi allorquando il direttore ...

