Esclusiva MotoGP, Razali: "Puntiamo al vertice con Andrea Dovizioso" - News (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il neonato WithU Yamaha RNF MotoGP Racing conferisce una rinnovata carica al suo team principal, Razlan Razali che parte convinto parlando delle due punte scelte: "Io penso che la nostra squadra abbia ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il neonato WithU Yamaha RNFRacing conferisce una rinnovata carica al suo team principal, Razlanche parte convinto parlando delle due punte scelte: "Io penso che la nostra squadra abbia ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Un canale interamente dedicato a Rossi ?? Nella settimana del compleanno di Vale ? In onda per la prima volta in e… - motosprint : #Esclusiva #MotoGP Il team #Yamaha #WithU RNF punta al top?? ???'Vogliamo laurearci campioni nella...??' - Deepestpurple81 : RT @SkySportMotoGP: ?? Un canale interamente dedicato a Rossi ?? Nella settimana del compleanno di Vale ? In onda per la prima volta in esclu… - unedo18 : RT @SkySportMotoGP: ?? Un canale interamente dedicato a Rossi ?? Nella settimana del compleanno di Vale ? In onda per la prima volta in esclu… - Lorenzo04945544 : RT @SkySportMotoGP: ?? Un canale interamente dedicato a Rossi ?? Nella settimana del compleanno di Vale ? In onda per la prima volta in esclu… -