Edoardo Vianello | il dolore per la morte della figlia | “Un tumore al quarto stadio”

(Di lunedì 14 febbraio 2022)parlaSusi per unal. Ecco le parole strazianti del cantante.è un cantante e produttore discografico che non ha bisogno di presentazioni. Suo padre era cugino di Raimondo, famoso attore comico. Tra le canzoni più famose ricordiamo Pinne, fucili e occhiali, Abbronzatissima, Watussi, ma il suo repertorio discografico ha regalato molti brani alla musica italiana.– Foto presa dal profilo Instagram del cantanteNel suo ultimo post di Instagram ha reso nota la sua partecipazione al Cantante mascherato, il programma in onda su Rai Uno ...

Advertising

radiocalabriafm : EDOARDO VIANELLO - PINNE, FUCILE E OCCHIALI - EmilioRaffaele : I più grandi successi di Edoardo Vianello - EmilioRaffaele : Edoardo Vianello Guarda Come Dondolo With Video 720p - EmilioRaffaele : EDOARDO VIANELLO - I watussi - EmilioRaffaele : Edoardo Vianello. O mio Signore con testo. Video Mario Ferraro -

Ultime Notizie dalla rete : Edoardo Vianello

Blitz quotidiano

E prima dei film le canzoni che arrangiava negli anni Sessanta, una lunga serie di evergreen, da Gianni Morandi a, da Paul Anka a Miranda Martino, dal "Barattolo" a "Sapore di mare". ...Lui è bravo da sempre, per me è" . Invece per Arisa: " Uno potrebbe essere pupo e l'altro potrebbe essere Rovazzi ".Edoardo Vianello parla della morte della figlia Susi per un tumore al quarto stadio. Ecco le parole strazianti del cantante. Edoardo Vianello è un cantante e produttore discografico che non ha bisogno ...E prima dei film le canzoni che arrangiava negli anni Sessanta, una lunga serie di evergreen, da Gianni Morandi a Edoardo Vianello, da Paul Anka a Miranda Martino, dal ”Barattolo” a “Sapore ...