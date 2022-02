Covid, medico 60enne di Velletri arrestato per green pass e vaccini falsi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un medico 60enne di Velletri è stato tratto in arresto dalla Guardia di Finanza per aver somministrato vaccini falsi e aver attestato certificazioni di green pass rafforzato false. L’attività andava avanti già da molte settimane e l’indagine ha portato alla luce la truffa e la illecita attestazione di certificazioni sanitarie: sono scattate le manette nella giornata di venerdì da parte dei finanzieri di Velletri e di Latina dopo le varie segnalazioni ricevute. Le indagini proseguono per arrivare a comprendere se l’arrestato ha avuto o meno collaboratori e per valutare a quanto ammontava il giro di affari. Da quanto si apprende i pazienti arrivavano da Velletri, dai Castelli e anche da Latina e provincia. Il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) Undiè stato tratto in arresto dalla Guardia di Finanza per aver somministratoe aver attestato certificazioni dirafforzato false. L’attività andava avanti già da molte settimane e l’indagine ha portato alla luce la truffa e la illecita attestazione di certificazioni sanitarie: sono scattate le manette nella giornata di venerdì da parte dei finanzieri die di Latina dopo le varie segnalazioni ricevute. Le indagini proseguono per arrivare a comprendere se l’ha avuto o meno collaboratori e per valutare a quanto ammontava il giro di affari. Da quanto si apprende i pazienti arrivavano da, dai Castelli e anche da Latina e provincia. Il ...

