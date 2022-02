Covid, calano contagi in scuole nel Barese, 887 in 7 giorni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si registra un calo dei casi positivi nelle scuole della provincia di Bari. Sono infatti complessivamente 887 le nuove positività che hanno interessato le scuole negli ultimi 7 giorni, a fronte dei 1103 casi presi in carico la settimana scorsa dagli operatori Eic, della centrale operativa della sorveglianza sanitaria dell'Asl. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si registra un calo dei casi positivi nelledella provincia di Bari. Sono infatti complessivamente 887 le nuove positività che hanno interessato lenegli ultimi 7, a fronte dei 1103 casi presi in carico la settimana scorsa dagli operatori Eic, della centrale operativa della sorveglianza sanitaria dell'Asl. L'articolo .

