Comunicato Napoli: tutte le informazioni sulla sicurezza per Barcellona-Napoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Europa League in programma al Camp Nou tra l’F.C. Barcelona ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati. FOTO: Getty Images, Barcellona Si ricorda, a tutti i tifosi che si metteranno in viaggio, di rispettare le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, consultabili al seguente link: https://www.salute.gov.it/viaggiatori Per le informazioni sulla sicurezza clicca qui. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) La SSC, in occasione del match di UEFA Europa League in programma al Camp Nou tra l’F.C. Barcelona ed il, invita i propri tifosi a visionare le, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati. FOTO: Getty Images,Si ricorda, a tutti i tifosi che si metteranno in viaggio, di rispettare le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, consultabili al seguente link: https://www.salute.gov.it/viaggiatori Per leclicca qui.

