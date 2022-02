Chi ha il Green pass non può essere infetto e non può contagiare? Non è così! Facciamo chiarezza (di nuovo) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Per fronteggiare la diffusione e i danni provocati dal Sars-CoV-2 ci vogliono le vaccinazioni, ma anche il Green pass secondo quanto dichiarato da Walter Ricciardi a Che tempo che fa domenica 13 febbraio. In merito alla certificazione verde, Ricciardi ha diffuso un messaggio simile a quello diffuso da Mario Draghi lo scorso luglio (ne parliamo qui): «ci consentono di frequentare gli ambienti al chiuso, che sono quelli più rischiosi, in maniera sicura, cioè essendo sicuro che chi è vicino a noi non è infetto e che, naturalmente, non può contagiarci». Come per il Presidente del Consiglio, è l’ennesima estrema semplificazione che scatena un senso di sicurezza troppo elevato. Il “Per chi ha fretta” di questo articolo riprende i punti più importanti già trattati nei precedenti articoli di Open Fact-checking. Per chi ha fretta «Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Per fronteggiare la diffusione e i danni provocati dal Sars-CoV-2 ci vogliono le vaccinazioni, ma anche ilsecondo quanto dichiarato da Walter Ricciardi a Che tempo che fa domenica 13 febbraio. In merito alla certificazione verde, Ricciardi ha diffuso un messaggio simile a quello diffuso da Mario Draghi lo scorso luglio (ne parliamo qui): «ci consentono di frequentare gli ambienti al chiuso, che sono quelli più rischiosi, in maniera sicura, cioè essendo sicuro che chi è vicino a noi non èe che, naturalmente, non può contagiarci». Come per il Presidente del Consiglio, è l’ennesima estrema semplificazione che scatena un senso di sicurezza troppo elevato. Il “Per chi ha fretta” di questo articolo riprende i punti più importanti già trattati nei precedenti articoli di Open Fact-checking. Per chi ha fretta «Il ...

Advertising

borghi_claudio : @evelynbani @SabazioVirbio2 @henryAverydue @AleMedesi @GiovannaCampi6 Tanto per dire: da martedì si discutono gli e… - fanpage : Da domani per i lavoratori over 50 sarà obbligatorio il #SuperGreenPass a lavoro - borghi_claudio : In arrivo a #Siena. Chi schifa l'autorizzazione al Palio ottenuta contro il parere del Governo perché 'chi se ne fr… - Mario44623861 : RT @valy_s: Una persona che ha preso QUATTROMILA VOTI a #Potenza sta decidendo sulla VITA, le LIBERTÀ, il LAVORO di 60MLN di persone. Ormai… - fezcombo : Super green pass farà collassare la nazione perché devono punire i ribelli del vaccino....questa è la sintesi...chi… -