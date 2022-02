Atletica | quando gareggia Marcell Jacobs? Appuntamento a Lievin! Data | programma | orario | tv

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022)sta scaldando brillantemente il motore in vista dei Mondiali Indoor, ina Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha vinto in maniera convincente i 60 metri al coperto in occasione dell’ISTAF Indoor a Berlino e dell’Orlen Cup di Lodz, timbrando un 6.51 nella prima occasione e un brillante 6.49 nella seconda uscita. Il velocista lombardo si è avvicinato al suo record italiano di 6.47 e ha nel mirino il record europeo (6.42). Dopo aver disputato ben due eventi nel giro di sette giorni (con quattro gare a tutti gli effetti, visto che in entrambe le occasioni si è cimentato con batterie e finale), l’azzurro si rimetterà in gioco giovedì 17 febbraio a Lievin (Francia). Stiamo parlando di uno dei meeting con la maggiore storia in campo internazionale, una tappa del World ...