AlphaTauri | ecco la nuova monoposto per il Mondiale 2022 di Formula 1

(Di lunedì 14 febbraio 2022) È stata un’annata intensa, emozionante e carica di veleni quella archiviata nel mese di dicembre. E non solo per il Covid-19. LaUno ha visto scontrarsi due piloti talentuosi e focosi che avevano nei rispettivi mirini la vittoria nelpiloti 2021. Al volante delle due scuderie migliori (ormai da anni) del Circus più prestigioso e famoso delle quattro ruote, Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono sfidati senza esclusione di colpi. L’anglosassone, ormai ex campione del mondo, non è riuscito a difendere il suo titolo dall’assalto del rivale olandese. Nel teatro di Abu Dhabi, dopo una stagione di accuse e contatti, si è consumato un ultimo atto che ancora oggi fa discutere Mercedes e Red Bull. Un marchio a fuoco che influenzerà anche questastagione che è pronta a scaldare già i motori. Nello specifico, ...

antorendina : Ecco la AlphaTauri AT03, vi piace?

Cresce l'attesa per la stagione 2022. Fino a questo momento sono state presentate quattro vetture su dieci: la prossima sarà l'a San Valentino, seguita dalla Williams il 15 febbraio (ore 14.00). Il team di Grove ha cominciato a vedere la luce in fondo al tunnel nel 2021 e vuole definitivamente superare il periodo ...A seguire,tutte le differenze tra i due mondiali, oltre alle tasse d'iscrizione pagate per il ...890.00 $ 367,444.00 Alpine $ 1,418,774.00 $ 1,599,379.00 $ - 180,605.00$ ...Ebbene sì, la scuderia AlphaTauri ha deciso di svelare al mondo il loro nuovo progetto nel giorno di San Valentino: una vera e propria dichiarazione d’amore per la AT03 e per questo sport. Il team ...La Scuderia AlphaTauri ha svelato oggi la AT03, la nuova monoposto 2022. Il team italiano ha realizzato un lancio digitale in grande stile, capace di fondere il mondo virtuale a quello reale, grazie ...